Ситуация на границе. Всех ранее эвакуированных из зоны конфликта отправили домой

Эвакуированных ранее в связи с эскалацией напряженности в приграничной зоне жителей Баткенского района отправили домой. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области.
Согласно решению областного штаба, созданного в связи с ситуацией, сегодня для сельчан организовали транспорт. Все они будут доставлены по домам.
Всего в области было организовано временных точек проживания на 40 тысяч 649 эвакуированных человек.
Ситуация в регионе оценивается как стабильная. Начаты восстановительные работы, в первую очередь по обеспечению граждан жильем.
В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.