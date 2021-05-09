Ситуация на границе. Всех ранее эвакуированных из зоны конфликта отправили домой

Эвакуированных ранее в связи с эскалацией напряженности в приграничной зоне жителей Баткенского района отправили домой. Об этом сообщили в аппарате полномочного представителя кабинета министров в Баткенской области.

Согласно решению областного штаба, созданного в связи с ситуацией, сегодня для сельчан организовали транспорт. Все они будут доставлены по домам.

Фото пресс-службы полпреда кабинета министров в Баткенской области

Всего в области было организовано временных точек проживания на 40 тысяч 649 эвакуированных человек.

Ситуация в регионе оценивается как стабильная. Начаты восстановительные работы, в первую очередь по обеспечению граждан жильем.