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Общество

В микрорайоны города Ош жителям чистую воду доставляют водовозы

Из-за проливных дождей и селей на близлежащем Папанском водохранилище и высокого загрязнения реки Ак-Буура в Оше временно приостановлена подача чистой воды в микрорайоны «Юго-Восток», ХБК, «Туран», «Достук» и другие районы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
 
В связи с этим в микрорайоны Оша чистую воду доставляет предприятие «Ошгорводоканал».
 
Подать заявку на доставку чистой воды в микрорайоны можно по следующим телефонам: 0556039599, 0556460585, 0559566671, 0558140888, 105, 81115, 81151, 50416, МП «Ошгорводоканал».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193374/
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