В микрорайоны города Ош жителям чистую воду доставляют водовозы

Из-за проливных дождей и селей на близлежащем Папанском водохранилище и высокого загрязнения реки Ак-Буура в Оше временно приостановлена подача чистой воды в микрорайоны «Юго-Восток», ХБК, «Туран», «Достук» и другие районы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В связи с этим в микрорайоны Оша чистую воду доставляет предприятие «Ошгорводоканал».