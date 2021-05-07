Нидерланды выделят Кыргызстану 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

Посол Кыргызстана в Королевстве Нидерландов Муктар Джумалиев встретился в формате видеоконференции с заместителем заведующего отделом Восточной Европы и Центральной Азии департамента Европы МИД Нидерландов Рейном Деккерсом.

Как сообщает МИД Кыргызстана, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также планы и перспективы взаимодействия между странами.

«Нидерландская сторона выделила Кыргызстану помощь в размере 100 тысяч евро в рамках борьбы с COVID-19, в частности для приобретения необходимых лекарственных средств», — говорится в сообщении.

В свою очередь посол КР поблагодарил нидерландскую сторону за оказанную помощь, отметив ее значимость в условиях всплеска новой волны пандемии коронавируса в стране.

Отмечается, что стороны также обсудили возобновление и активизацию контактов между внешнеполитическими ведомствами.