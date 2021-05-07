20:04
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

Цифра дня. 243 миллиона сомов выделено на компенсации медикам

Из республиканского бюджета выделено 243 миллиона сомов на выплату единовременных денежных компенсаций медицинским работникам, инфицированным и погибшим после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что соответствующее решение подписано председателем кабмина Улукбеком Мариповым. Выплаты получат 1 тысяча 165 медиков.

Ранее медики вышли на митинг к «Белому дому» с требованием выплатить им положенные компенсации. Тогда правительство пообещало решить проблему.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193231/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
Нидерланды выделят Кыргызстану 100 тысяч евро на борьбу с коронавирусом
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»
Для зараженных COVID-19 свободны 116 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 155,6 миллиона, умерли более 3,2 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились семь медработников
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 65 человек, 490 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 385 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 97 663
COVID-19. В Бишкеке болеют почти 100 учеников и 40 учителей
В Иссык-Кульской области начата вакцинация милиционеров от COVID-19
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
7 мая, пятница
20:01
Сегодня в рубрике «Официально» Сегодня в рубрике «Официально»
20:00
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Алга» и «Абдыш-Ата». Прямой эфир
19:45
Ситуация на границе. Омбудсмен просит Валентину Чупик связаться с ним
19:36
Будут ли перевыборы в Бишкеке? Комментарий ЦИК
19:30
Цифра дня. 243 миллиона сомов выделено на компенсации медикам