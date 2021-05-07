Цифра дня. 243 миллиона сомов выделено на компенсации медикам

Из республиканского бюджета выделено 243 миллиона сомов на выплату единовременных денежных компенсаций медицинским работникам, инфицированным и погибшим после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Отмечается, что соответствующее решение подписано председателем кабмина Улукбеком Мариповым. Выплаты получат 1 тысяча 165 медиков.

Ранее медики вышли на митинг к «Белому дому» с требованием выплатить им положенные компенсации. Тогда правительство пообещало решить проблему.