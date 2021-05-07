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Общество

«Золушка» с гендерно-нейтральной феей не выйдет в прокат

Новая версия сказки «Золушка», в которой гендерно-нейтральную фею-крестную сыграл Билли Портер, не выйдет в прокат. Об этом пишет сайт kinonews.ru.

По его данным, студия Sony Pictures Entertainment продала права на экранизацию компании Amazon. Последняя представит проект с помощью своего потокового сервиса. Сумма сделки не разглашается.

Предполагалось, что «Золушка» выйдет летом 2021 года, теперь у нее нет даты релиза.

Главную роль исполнила актриса Камила Кабейо, малоизвестная широкому кругу зрителей.

Режиссером фильма выступила Кэй Кэннон, единственным значимым проектом которой была комедия под названием «Секса не будет!!!»
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193193/
просмотров: 373
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