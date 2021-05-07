«Золушка» с гендерно-нейтральной феей не выйдет в прокат

Новая версия сказки «Золушка», в которой гендерно-нейтральную фею-крестную сыграл Билли Портер, не выйдет в прокат. Об этом пишет сайт kinonews.ru.

По его данным, студия Sony Pictures Entertainment продала права на экранизацию компании Amazon. Последняя представит проект с помощью своего потокового сервиса. Сумма сделки не разглашается.

Предполагалось, что «Золушка» выйдет летом 2021 года, теперь у нее нет даты релиза.

Главную роль исполнила актриса Камила Кабейо, малоизвестная широкому кругу зрителей.

Режиссером фильма выступила Кэй Кэннон, единственным значимым проектом которой была комедия под названием «Секса не будет!!!»