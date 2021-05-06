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Общество

Кабинет министров: 14 мая остается рабочим днем

14 мая останется рабочим днем независимо от даты празднования Орозо айта. Об этом 24.kg сообщили в кабинете министров.

Отмечается, что день празднования Орозо айта будет определять Духовное управление мусульман. Но на график рабочих и выходных это не повлияет. Переноса не будет.

«Выходным будет только сам день Орозо айта. Даже если он придется на четверг, 13 мая, пятница все равно будет рабочим днем», — рассказали в кабмине.

Напомним, накануне выходной день — 10 мая перенесли на 30 августа. Поэтому кыргызстанцы отдохнут 8 и 9 мая, а вот в августе, в честь Дня независимости, четыре дня — с 28 по 31 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193010/
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