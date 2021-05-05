В Индии COVID-19 обнаружили у львов в зоопарке

В Индии коронавирус обнаружен у восьми львов в зоопарке индийского города Хайдарабада на юге страны. Об этом сообщает «РИА-Новости».

Отмечается, что после зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где у восьми тигров и львов был положительный результат на COVID-19 в апреле прошлого года, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных. «Однако в Гонконге вирус был обнаружен у собак и кошек», — сказал глава Центра исследований дикой природы Шириш Упадхье.

В конце апреля ветеринары зоопарка заметили у львов такие симптомы, как потеря аппетита, выделения из носа и кашель. По итогам исследования, четыре самца и самки дали положительный результат. Всего же там обитает 12 львов.

Взятые у животных образцы отправили в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде, где ученые проведут секвенирование генома, чтобы выяснить, каким именно штаммом коронавируса болеют животные.