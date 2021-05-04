У ошанки сгорел дом. Государственная страховая компания выдала 397 тысяч сомов

Жительница села Жапалак города Оша Бусайра Абытова получила от Государственной страховой организации сертификат на 397 тысяч сомов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Оша.

По ее данным, у сельчанки в результате несчастного случая сгорел дом.

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Председатель Государственной страховой организации Мырзабек Жыпаркулов напомнил, что жители сельской местности могут застраховать свое жилье за 600 сомов в год. В случае стихийного бедствия выплата по страховке составит до 600 тысяч сомов. Стоимость страхового полиса для жителей городов — 1,2 тысячи сомов в год, но выплата по страховке составит до 1 миллиона сомов.

Напомним, в 2015 году в Кыргызстане принят Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий».