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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 мая облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 14 часов 17 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.13. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улица Балтагулова,2/1;
  • 9.40-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Комсомольской;
  • 9.30-18.00 — улица Ахунбаева от улицы Арстанбап до Тон, улица Салиевой от улицы Чебоксарской до Пархоменко, 11-й микрорайон, 1-4, жилмассивы «Кок-Жар», «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Кара-Кужур, Тогуз-Тутун, Арча-1, Кара-Кужур, Арча-Бешик), отрезки улиц Боконбаева, Московской, Исанова, проспекта Манаса, микрорайон «Джал», 39, 38б, 15);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Дарханской, Кызыл-Кийской, Щербакова, Чуй, Ак-Эмир, Береке, Манаса, Фере, Можайского, Боталиева, переулки Ижевский, Измайловский);
  • 9.15-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Мин-Куш, Термечикова, Баба-Ата);
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Баетова, Жумабека, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский.

  • 3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».

У кого намечается той

Бакыт Джунушалиев

Родился 6 мая 1959 года. Директор Агентства гражданской авиации.

Темирлан Токобеков

Родился 6 мая 1994 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Дарья Маслова

gettyimages.com
Фото gettyimages.com. Дарья Маслова

Родилась 6 мая 1995 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участвовала в Олимпийских играх — 2016 и завоевала путевку на Олимпиаду-2020.

Куда сходить

Культура

  • цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;
  • выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО, галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192867/
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