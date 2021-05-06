В Бишкеке 6 мая облачно, вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День увеличился до 14 часов 17 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.13. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Балтагулова,2/1;
- 9.40-17.00 — отрезки улиц Салиевой, Буденного, Комсомольской;
- 9.30-18.00 — улица Ахунбаева от улицы Арстанбап до Тон, улица Салиевой от улицы Чебоксарской до Пархоменко, 11-й микрорайон, 1-4, жилмассивы «Кок-Жар», «Арча-Бешик» (улицы Алты-Тутун, Кара-Кужур, Тогуз-Тутун, Арча-1, Кара-Кужур, Арча-Бешик), отрезки улиц Боконбаева, Московской, Исанова, проспекта Манаса, микрорайон «Джал», 39, 38б, 15);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Дарханской, Кызыл-Кийской, Щербакова, Чуй, Ак-Эмир, Береке, Манаса, Фере, Можайского, Боталиева, переулки Ижевский, Измайловский);
- 9.15-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Мин-Куш, Термечикова, Баба-Ата);
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Баетова, Жумабека, Осмонкула, переулки Урожайный, Аламединский.
- 3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».
У кого намечается той
Бакыт Джунушалиев
Родился 6 мая 1959 года. Директор Агентства гражданской авиации.
Темирлан Токобеков
Родился 6 мая 1994 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Дарья Маслова
Родилась 6 мая 1995 года. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике. Участвовала в Олимпийских играх — 2016 и завоевала путевку на Олимпиаду-2020.
Куда сходить
Культура
- цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;
- выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО, галерее «Дубовый парк».