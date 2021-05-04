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Общество
Сюжет: COVID-19

ВОЗ примет решение по российской вакцине в конце июня — начале июля

ВОЗ примет решение по российской вакцине в конце июня — начале июля. Об этом сообщают «Новости ООН».

Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао на пресс-конференции в Женеве заявила, что до конца этой недели ВОЗ, вероятно, завершит оценку безопасности вакцин китайских фармацевтических компаний Sinopharm и Sinovac Biotech, а к концу июня — началу июля примет решение по российской вакцине «Спутник V». В настоящее время эксперты ВОЗ продолжают изучение производственных и клинических аспектов российской вакцины.

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«Как только у нас будет полное досье и мы будем располагать всеми данными по производственным и клиническим аспектам, вакцина будет передана на оценку технической экспертной группе. Мы думаем, что это, скорее всего, произойдет в конце июня или, возможно, в июле», — сказала Марианджела Симао.

По ее словам, в последние две недели в России находятся представители ВОЗ, которые проводят оценку «клинической практики». С 10 мая там начнет работу группа по оценке процесса производства вакцины. С этой целью будут проведены инспекции в пяти центрах, где налажено такое производство. На двух объектах в проверках примут участие также представители Европейского агентства по лекарственным средствам.

Напомним, в начале мая стало известно, что Всемирная организация здравоохранения включила вакцину американской компании Moderna в список рекомендованных для экстренного использования препаратов от коронавируса. Ранее ВОЗ одобрила вакцины от Pfizer, Janssen и еще две от AstraZeneca.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192802/
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