20:13
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество

Телеканал «МИР» запустил акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Телеканал «МИР» запустил международную акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в официальном аккаунте канала.

Для участия необходимо выложить истории, фото и видео с рассказом о месте, с которого началась или закончилась война для ваших дедушек и бабушек. «Это может быть не только город или село, но и, например, забор у дома, от которого провожали близких на фронт, или яблоневый сад, в котором посадили дерево перед уходом на войну, или улица, по которой шли победители, и так далее», — отмечают организаторы.

телеканала «МИР»
Фото телеканала «МИР»

Напишите о том, почему эти места хранят память о ваших родных и близких, подаривших нам мир.

Обязательно укажите хештег #ПАМЯТЬСЕРДЦА.

Самые трогательные истории попадут в эфир телеканала «МИР».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192715/
просмотров: 81
Версия для печати
Материалы по теме
«Катюша» для ветерана. Воспитанники детсада Бишкека поздравили участника войны
Ветеранам к 9 Мая выплатят компенсации по 70 тысяч сомов. Решение президента
Подписано распоряжение об оказании единовременной поддержки ветеранам ВОВ
Кыргызстанцы могут принять участие в «Диктанте Победы»
Памятник ветеранам в селе Люксембург восстановили. Вандалов не нашли
Ветеранам Великой Отечественной войны выплатят пособия в честь Дня Победы
Российский исторический журнал написал о подвиге героя ВОВ Асанбека Оторбаева
В Беларуси нашли медаль «За отвагу» кыргызстанца. Ищут родных героя
Российские военные дополнили скульптурой обелиск воинам Иссык-Атинского района
Фальшивые ветераны. Лжеафганец возместил ущерб государству
Популярные новости
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Бизнес
Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении MEGA24 Подготовьтесь к ОРТ в приложении MEGA24
Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в&nbsp;Баткене Beeline направил гуманитарную помощь пострадавшим в Баткене
Впервые в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; суперпрочные защищенные смартфоны Blackview Впервые в O!Store — суперпрочные защищенные смартфоны Blackview
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
3 мая, понедельник
20:04
Телеканал «МИР» запустил акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны Телеканал «МИР» запустил акцию к 80-летию начала Велико...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Дорогу у села Арка начали ремонтировать таджикские рабочие. Их попросили уйти
19:44
Депутаты просят главу ПРООН помочь в восстановлении домов баткенцев
19:43
В Кыргызстане частная фирма незаконно оформляла разрешение на работу иностранцам