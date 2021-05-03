Телеканал «МИР» запустил акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Телеканал «МИР» запустил международную акцию к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается в официальном аккаунте канала.

Для участия необходимо выложить истории, фото и видео с рассказом о месте, с которого началась или закончилась война для ваших дедушек и бабушек. «Это может быть не только город или село, но и, например, забор у дома, от которого провожали близких на фронт, или яблоневый сад, в котором посадили дерево перед уходом на войну, или улица, по которой шли победители, и так далее», — отмечают организаторы.

Фото телеканала «МИР»

Напишите о том, почему эти места хранят память о ваших родных и близких, подаривших нам мир.

Обязательно укажите хештег #ПАМЯТЬСЕРДЦА.

Самые трогательные истории попадут в эфир телеканала «МИР».