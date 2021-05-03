12:05
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 805 человек, 448 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 805 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 307 пациентов, в больницах — 1 тысяча 498. В том числе 73 человека — в крайне тяжелом состоянии, 375 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 48 человек (или 69,9 процента) — оценивают как средней тяжести, только два человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 202 человека. В Бишкеке выписан 131 человек, Оше — 6, Чуйской области — 51, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 89 тысяч 921 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192621/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкек из Екатеринбурга вернулись 186 кыргызстанцев, в том числе пять врачей
Популярные новости
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Бизнес
Собираетесь на&nbsp;пикник? Загляните в&nbsp;майский каталог Globus! Собираетесь на пикник? Загляните в майский каталог Globus!
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
3 мая, понедельник
12:03
Баткенская трагедия. В Максате разрушенных домов больше, чем говорят чиновники Баткенская трагедия. В Максате разрушенных домов больше...
12:03
COVID-19 в мире. Заразились более 152,5 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
11:55
В Таласской области в реке Арал утонула двухлетняя девочка
11:52
Ситуация на границе. Скончался еще один пострадавший
11:50
Из России в Кыргызстан вернули шесть детей, оставшихся без попечения родителей