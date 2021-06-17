В мэрии Бишкека объяснили, почему ограничения по COVID-19 действуют c 23.00

Ограничение работы увеселительных заведений в Бишкеке с 23.00 до 7.00 связано с тем, что бизнес не выполняет свои санитарные обязательства. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

«Время ограничения было рекомендовано Министерством здравоохранения. Дело в том, что вечером в летнее время наблюдается большое количество отдыхающих в парках и увеселительных заведениях. Однако владельцы баров и ночных клубов не соблюдают санитарных норм. Люди в клубах не носят маски и не держат дистанцию. Эти меры продлятся до тех пор, пока эпидситуация не улучшится», — сказала она.

Напомним, ранее городские власти приняли решение с 17 июня ограничить режим работы увеселительных заведений (ночные клубы, рестораны, точки общественного питания, кафе, караоке, бары), в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, с 23.00 до 7.00.

В мэрии отметили, что режим предоставления услуг по доставке еды и реализации навынос до улучшения эпидемиологической ситуации не меняется.