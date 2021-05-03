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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. В Баткенской области обстановка стабильная, информирует МВД

Безопасность граждан в Баткенской области находится под полным контролем силовых структур. По состоянию на 3 мая 2021 года обстановка стабильная во всех районах и селах региона на кыргызско-таджикской границе, информирует пресс-служба правоохранительного ведомства.

По ее данным, инцидентов в ночное время не зафиксировано.

«Безопасность в приграничных селах контролируется сотрудниками милиции, а также внутренними войсками и другими силовыми структурами. Сотрудники усиливают безопасность на блокпостах и в приграничных районах. Первый заместитель министра внутренних дел КР Суйун Омурзаков вместе с милицейскими патрулями посещает села вдоль кыргызско-таджикской границы, где произошли столкновения, встречается с гражданами, объясняет о соблюдении безопасности на местах и о необходимости предотвращения любых правонарушений совместно с сотрудниками милиции и добровольными народными дружинами. Правоохранительные органы продолжают круглосуточную работу в Баткенской области в целях поддержания общественного порядка и безопасности, предотвращения противоправных действий», — отмечается в сообщении.

29 апреля военные подразделения Таджикистана осуществили обстрел приграничных сел Кыргызстана, используя минометы, пулеметы и другое тяжелое вооружение. По данным властей КР, из зоны напряжения эвакуировано более 33 тысяч мирных жителей. Пострадало около 180 человек, 34 — погибли.

Агрессию военных Таджикистана и посягательство на суверенные территории другой страны осудили многие эксперты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192618/
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