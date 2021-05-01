Ситуация на границе. Часть митингующих в Бишкеке выехала в военкомат

В Бишкеке около здания Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

Ранее участники выступили с требованием к властям выдать им оружие, дать команду военнослужащим применить огонь на территории конфликтной зоны.

Руководитель аппарата правительства Женишбек Асанкулов предложил собравшимся проехать в военкомат Октябрьского района Бишкека и составить список добровольцев, желающих помогать в урегулировании приграничного конфликта.

Часть митингующих сели в автобусы и выехали в военкомат.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако стрельба местами слышна до сих пор.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.