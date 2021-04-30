Ситуация на границе. Генералы Вооруженных сил готовы выехать в Баткен

Несколько генералов Вооруженных сил Кыргызстана готовы выехать в Баткенскую область на место конфликта в приграничных районах. Об этом 24.kg сообщил генерал-полковник Абдыгул Чотбаев.

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По его словам, для ликвидации конфликта на границе готовы выехать и ветераны войны в Афганистане и Баткенских событий. Однако для этого необходим соответствующий приказ министра обороны и главнокомандующего.

«Мы не можем вылететь без приказа. Есть Конституция, Закон «О Вооруженных силах». Имеется своя процедура призыва людей из запаса и формирования воинских структур. Люди, призывающие в социальных сетях генералов выехать на место конфликта, наводят больше суматохи и паники», — сказал Абдыгул Чотбаев.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.