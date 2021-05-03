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Родился 3 мая 1966 года в селе Кызыл-Ата Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.

Памятные даты

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).

Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.

Куда сходить Культура

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