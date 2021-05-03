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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 14 часов 9 минут.

В Кыргызстане сегодня рабочий день.

В столице разговление (ифтар) — в 20.09. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Аксы, Иссык-Кол), улица Балтагулова, 2/1;
  • 9.30-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Байтика Баатыра, Щербакова, Абаканской, Белгородской, Краснодонцева, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 29-34, 41, 45, 49);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Боталиева, Сейил, Жаштык, Дастан);
  • 9.30-16.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Самойленко), отрезки проспекта Чуй, улиц Уметалиева, Турусбекова, Лущихина, Киевской, Луговой, переулки Покровский, Бухарский, Одесский;
  • 10.00-17.00 — отрезки улицы Заречной, переулок Карский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная);
  • 12.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Юдахина, Бакаева, 7-я линия.

  • 3-4 мая — район, ограниченный улицами Элебаева, Карасаева, переулками Гранитным, Садовым;
  • 3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».

У кого намечается той

Азизбек Турсунбаев

Родился 3 мая 1966 года в селе Кызыл-Ата Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Сергей Пакура

Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.

Памятные даты

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).

Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192390/
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