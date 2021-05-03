В Бишкеке 3 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +31 градус. День увеличился до 14 часов 9 минут.
В Кыргызстане сегодня рабочий день.
В столице разговление (ифтар) — в 20.09. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Тынчтык» (улицы Аксы, Иссык-Кол), улица Балтагулова, 2/1;
- 9.30-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Байтика Баатыра, Щербакова, Абаканской, Белгородской, Краснодонцева, жилмассив «Ак-Босого» (улица Чуй, 29-34, 41, 45, 49);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Боталиева, Сейил, Жаштык, Дастан);
- 9.30-16.00 — жилмассив «Киргизия» (улица Самойленко), отрезки проспекта Чуй, улиц Уметалиева, Турусбекова, Лущихина, Киевской, Луговой, переулки Покровский, Бухарский, Одесский;
- 10.00-17.00 — отрезки улицы Заречной, переулок Карский, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Профессора Зимы, Архитектурная);
- 12.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Юдахина, Бакаева, 7-я линия.
- 3-4 мая — район, ограниченный улицами Элебаева, Карасаева, переулками Гранитным, Садовым;
- 3-7 мая — жилой массив «Красный строитель».
У кого намечается той
Азизбек Турсунбаев
Родился 3 мая 1966 года в селе Кызыл-Ата Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Сергей Пакура
Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.
Памятные даты
Всемирный день свободы печати
Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).
Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.
Куда сходить Культура
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