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Общество

Предприниматели снова вышли на митинг. Теперь к Дому правительства

В Бишкеке возле здания Дома правительства митингуют более 20 предпринимателей. Они заявляют, что бывший депутат Жогорку Кенеша Жылдызкан Джолдошова препятствует ведению их бизнеса. Митингующие просят властей услышать их и начать переговоры.

Ранее они уже выходили на митинг к Генпрокуратуре с аналогичными заявлениями.

«Жылдызкан Джолдошова владеет косметическим бизнесом и заставляет предпринимателей торговать ее продукцией, если мы отказываемся, то руками госорганов заводит на нас необоснованные уголовные дела», — говорят участники акции протеста.

Они держат плакаты с надписями: «Почему прокуратура вместо защиты интересов малого бизнеса занимается гонением?», «Жылдызкан Джолдошова кошмарит малый бизнес, оградите нас от ее нападок».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192287/
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