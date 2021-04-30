Приграничные территории Баткенской области бесперебойно обеспечивают ГСМ

Из-за чрезвычайной ситуации в Баткенской области в Минэнерго прошло экстренное совещание с нефтетрейдерами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, на встрече присутствовало руководство Ассоциации нефтетрейдеров и Союза нефтетрейдеров. Они обсудили бесперебойное обеспечение приграничных районов Баткенской области горюче-смазочными материалами.

«Нефтетрейдеры проинформировали о наличии необходимого объема ГСМ, а также подтвердили готовность по бесперебойному обеспечению региона горюче-смазочными материалами в достаточном количестве», — заключили в ведомстве.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

За медицинской помощью уже обратились 134 пострадавших, в том числе 13 погибших.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище в Кыргызстане.