Записи с камер «Безопасного города» будут поступать в командный центр МВД

Видеоданные со столичных перекрестков, где установлены камеры «Безопасного города», будут поступать в командный центр МВД. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, что на 38 объектах автоматизации, охваченных в рамках первого этапа техническими средствами фиксации фактов нарушений ПДД, установлено более 300 камер видеонаблюдения.

«После похищения и убийства 27-летней Айзады Канатбековой в адрес МВД было много нареканий. Правоохранители в оперативном порядке подключили командный центр к камерам видеонаблюдения на перекрестках, охваченных проектом «Безопасный город». До этого МВД использовало записи периодически, в основном в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали редакции.