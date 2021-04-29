11:49
USD 84.80
EUR 102.40
RUB 1.13
Общество

Записи с камер «Безопасного города» будут поступать в командный центр МВД

Видеоданные со столичных перекрестков, где установлены камеры «Безопасного города», будут поступать в командный центр МВД. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Отметим, что на 38 объектах автоматизации, охваченных в рамках первого этапа техническими средствами фиксации фактов нарушений ПДД, установлено более 300 камер видеонаблюдения.

«После похищения и убийства 27-летней Айзады Канатбековой в адрес МВД было много нареканий. Правоохранители в оперативном порядке подключили командный центр к камерам видеонаблюдения на перекрестках, охваченных проектом «Безопасный город». До этого МВД использовало записи периодически, в основном в рамках оперативно-разыскных мероприятий», — рассказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192005/
просмотров: 526
Версия для печати
Материалы по теме
«Безопасный город». На улицах Оша установят 600 камер видеонаблюдения
Родственники мужчины, сбившего радар в Кеминском районе, готовы возместить ущерб
В Кеминском районе сбили радар стоимостью более 2 миллионов сомов
Пробки в Бишкеке. Горожане просят поменять дорожные знаки на некоторых улицах
Снижение штрафов за нарушение ПДД. МВД разработало законопроект
Кто наглее, тот и прав. Как снижение штрафов повлияет на ситуацию на дорогах
Благодаря камерам «Безопасного города» аварийность снизилась на 65 процентов
Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Снизить штрафы за нарушение Правил дорожного движения поручил Улукбек Марипов
Саботаж, выборы и коронавирус. О чем чиновники мэрии говорили с перевозчиками
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Индия оказалась в&nbsp;эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на&nbsp;улице Индия оказалась в эпицентре коронавирусного шторма. Людей сжигают прямо на улице
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Бизнес
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
29 апреля, четверг
11:42
Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 213 коек в медучрежден...
11:37
Таджикистан заявляет свои претензии на водные ресурсы Кыргызстана
11:32
Пассажир троллейбуса в Бишкеке устроил скандал из-за медицинской маски
11:29
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились пять медработников
11:28
Бизнес просит не торопиться с отменой и пересмотром законов