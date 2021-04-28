В Кыргызстане развернут мобильную клинику из пяти машин

В Кыргызстане развернут мобильную клинику, состоящую из пяти трейлеров. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, клиника предоставляется в рамках соглашения между правительством и Исламским банком развития. «В настоящее время трейлеры прибыли в порт Курык (Казахстан) и направляются в Кыргызстан», — отметили в ведомстве.

«Для министерства очень важным является оказание качественной медицинской помощи жителям отдаленных районов республики. Поэтому, учитывая погодные условия и короткий теплый период, планируется первоначально развернуть мобильную клинику в Нарынской области», — отметил Алымкадыр Бейшеналиев во время рабочей поездки в регион.

На базе мобильной клиники имеются диагностическое отделение с современным медицинским оборудованием (компьютерный томограф, УЗИ-аппараты, маммограф, рентген-аппарат, гастроскоп, колоноскоп, офтальмоскоп, риноскоп, эхокардиограф), лабораторное оборудование для анализов, а также операционное отделение.

Вместе с трейлерами будут предоставлены минибус для транспортировки пациентов и машина скорой медицинской помощи. Кроме того, по соглашению банк в течение пяти лет будет финансировать расходы, связанные с работой мобильной клиники: заработную плату, проживание, питание медицинских работников, приобретение лекарственных средств и расходных материалов.

Также во время поездки в Нарынскую область министр здравоохранения и социального развития ознакомился с ходом строительства новой инфекционной быстровозводимой больницы в областном центре.