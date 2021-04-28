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Общество

Завершились кыргызско-индийские учения подразделений спецназа «Канжар»

На базе войсковой части 10128 завершились кыргызско-индийские учения подразделений специального назначения «Канжар-2021». Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По его данным, в течение двух недель спецназовцы провели совместные тренинги и занятия по тактической, горной, военно-медицинской, огневой подготовке, тактике действий при штурме помещений и технике выживания в экстремальных условиях, а также полетам на параплане.

В заключительной фазе учений кыргызские и индийские военные отработали на практике проведение совместной специальной операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности.

Как отмечается, учения подразделений специального назначения «Канжар» между военными ведомствами двух дружественных государств проводятся на ежегодной основе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191879/
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