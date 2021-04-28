Митинг в поддержку НДПК. Количество участников увеличивается

Сторонники партии НДПК митингуют у здания административного суда Бишкека.

Отметим, в административном суде Бишкека рассматривается жалоба НДПК на решение ЦИК об отмене регистрации списка кандидатов политорганизации и признании бюллетеней с голосами избирателей, поданными за партию, недействительными.

Участников акции протеста, собравшихся с требованием отменить решение ЦИК о снятии партии НДПК с выборной гонки, становится больше.

Митингующие держат плакаты с требованиями отменить решение ЦИК о снятии партии с выборной гонки и восстановить регистрацию списка кандидатов НДПК.

На данный момент у здания суда митингуют около 150 человек.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны быть подведены до 2 мая.