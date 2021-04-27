Почему вы не страхуете свое жилье? Опрос

Новости о пожарах в СМИ появляются каждый день. В 2020 году, по данным МЧС, по республике зарегистрировали 2,8 тысячи возгораний, в 2019-м — почти 4 тысячи. Больше половины пожаров происходят в жилом секторе. Люди остаются буквально на улице без документов, денег и крыши над головой. Многие кыргызстанцы проживают в опасных зонах, где часты сели и оползни.

В Кыргызстане в 2015 году принят Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В нем предусмотрено 18 рисков, в том числе землетрясение, сель, паводок, оползень и лавина. Но исполнять закон граждане не торопятся, хотя стоит полис всего 600 сомов в год в сельской местности и 1,2 тысячи — в городской. 24.kg поинтересовалось у читателей, почему они не хотят обезопасить свое жилье.