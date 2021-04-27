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Общество

Кыргызстанцы могут принять участие в «Диктанте Победы»

Кыргызстанцы могут принять участие в «Диктанте Победы». Об этом сообщается на сайте мероприятия.

По его данным, он пройдет 29 апреля. Цель — пробудить интерес у молодежи к событиям Великой Отечественной войны, проверить свои знания истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В 2021 году организаторы заявили 80 стран-участников, среди них Кыргызстан, Китай, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдавия, Сербия, Египет, Марокко, Малайзия, Кипр и другие. Суммарно число участников оценивается в миллион человек.

Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте. В качестве подготовки к диктанту можно использовать пробные тесты, размещенные там же.

«Диктант Победы» длится 45 минут и включает в себя 25 заданий. Из них 20 вопросов на общую военно-историческую тему и пять вопросов по региональной тематике. Задания для диктанта подготовили эксперты Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного университета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191697/
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