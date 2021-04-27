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Общество
Сюжет: Милицейские ЧП

В самоуправстве подозреваются милиционеры ОВД Майлуу-Суу

Милиционеров ОВД города Майлуу-Суу подозревают в самоуправстве. Об этом сообщили представители правозащитной организации «Справедливость».

По данным правозащитников, 45-летнего жителя Майлуу-Суу А.Д. задержали 22 марта. Постановлением суда ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в СИЗО-25 города Оша. 

Однако Майлуу-Сууйский горсуд 13 апреля вынес постановление об этапировании А.Д. из СИЗО-25 Оша в ИВС ОВД Майлу-Суу для участия в судебном процессе.

«Его конвоируют, но не из Оша, а из ИВС ОВД Базар-Коргонского района. По непонятной для правозащитников причине А.Д. до судебного процесса содержался в ИВС ОВД Базар-Коргона, то есть до Оша его попросту не довезли. Начальник ОВД города Майлу-Суу, игнорируя постановление суда, издает свой приказ: этапировать 15 апреля из ИВС ОВД Базар-Коргона в ИВС ОВД Майлуу-Суу.

Представители НЦПП и Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость» выявили явный факт нарушения закона: милиция, вместо того чтобы исполнять постановление суда, занялась самоуправством», — подчеркнули правозащитники.

Сами милиционеры объяснили это тем, что на транспортировку в Ош и обратно уходит много средств. 

Правозащитники отметили, что задержанный не должен пребывать в ИВС более 48 часов. К тому же руководство местной милиции не исполнило решение суда, а само этапирование из изолятора временного содержания в ИВС противозаконно.

По этому факту представители «Справедливости» и регионального представительства Наццентра по предупреждению пыток составили акт реагирования в прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191663/
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