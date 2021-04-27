В Бишкеке 27 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День увеличился до 13 часов 54 минут.
В столице разговление (ифтар) — в 20.02. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Акиева, Молодой Гвардии, проспекта Чуй;
- 9.30-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Кара-Кол);
- 9.30-18.00 — улица Матросова от Скрябина до Ахунбаева;
- 9.30-17.00 — проспект Жибек Жолу, 497, улицы Суеркулова, 4а, отрезки улиц Токтогула, Орозбекова, Киевской, Раззакова, Васильева, Исанова, Ганди, Кулиева, БЧК, Некрасова, Красной, Алтымышева, переулки Ананьева, Джольский, Самарский;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Достоевского, Хивинской;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Камбар-Ата);
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Орозбекова, Панфилова, Тельмана, переулок Донской.
- 26-28 апреля — улица Молодой Гвардии (от Саадаева до Тепличной).
У кого намечается той
Жусупбек ШариповРодился 27 апреля 1955 года в селе Кара-Кульджа. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана на Украине, в Республике Болгария, Республике Молдова и Румынии.
Манас Ниязов
Памятные даты
День рождения подгузников
27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.
Со времени изобретения памперсов технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.
Люди, которые меняли мир
Родился Анарбек Бакаев
Родился 27 апреля (по другим данным, 26 апреля) 1950 года в поселке Ак-Тюз Кеминского района.
С 1981-го — на партийной работе. С 20 апреля 1991 года — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.
Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.
Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;
- в Smart Hotel состоится творческий вечер Шайлоо Джекшенбаева.
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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