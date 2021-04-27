В Бишкеке 27 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День увеличился до 13 часов 54 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.02. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Акиева, Молодой Гвардии, проспекта Чуй;

9.30-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Кара-Кол);

9.30-18.00 — улица Матросова от Скрябина до Ахунбаева;

9.30-17.00 — проспект Жибек Жолу, 497, улицы Суеркулова, 4а, отрезки улиц Токтогула, Орозбекова, Киевской, Раззакова, Васильева, Исанова, Ганди, Кулиева, БЧК, Некрасова, Красной, Алтымышева, переулки Ананьева, Джольский, Самарский;

10.00-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Достоевского, Хивинской;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Камбар-Ата);

13.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Орозбекова, Панфилова, Тельмана, переулок Донской.

26-28 апреля — улица Молодой Гвардии (от Саадаева до Тепличной).

У кого намечается той

Жусупбек Шарипов Родился 27 апреля 1955 года в селе Кара-Кульджа. Чрезвычайный и Полномочный Родился 27 апреля 1955 года в селе Кара-Кульджа. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана на Украине, в Республике Болгария, Республике Молдова и Румынии.

Манас Ниязов

Родился 27 апреля 1993 года. Игрок сборной Кыргызстана по кок-бору.

Памятные даты

День рождения подгузников

27 апреля 1965 года в США запатентованы одноразовые подгузники под торговой маркой «Памперс». Их создателем стал Виктор Миллз — американский химик, ведущий технолог компании Procter&Gamble и по совместительству дедушка трех маленьких внуков.

Со времени изобретения памперсов технология их производства и материалы совершенствовались. Современные памперсы исключают контакт нежной кожи младенца с раздражающими веществами, уменьшают ее контакт с влагой, препятствуют трению. Кроме того, они бывают разных видов и размеров, в зависимости от веса и пола ребенка.

Люди, которые меняли мир

Родился Анарбек Бакаев

Фото из интернета. Анарбек Бакаев

Родился 27 апреля (по другим данным, 26 апреля) 1950 года в поселке Ак-Тюз Кеминского района.

С 1981-го — на партийной работе. С 20 апреля 1991 года — министр образования Киргизской ССР. С сентября того же года — председатель КГБ Киргизской ССР. После распада Союза — председатель ГКНБ (с мая 1996-го — министр национальной безопасности), член Госсовета при президенте КР.

Стал одним из первых реформаторов, положивших начало функциональным и структурным переменам в службе национальной безопасности суверенного Кыргызстана.

Умер после продолжительной комы 7 января 1998 года в Москве.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

цветочная ярмарка развернулась на площади Победы;

в Smart Hotel состоится творческий вечер Шайлоо Джекшенбаева.

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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