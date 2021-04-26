В Кыргызстан поступили восемь авторефрижераторов для транспортировки вакцины. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, транспортные средства предоставлены Глобальным Альянсом по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) и закуплены через отдел снабжения ЮНИСЕФ в соответствии с нормативными документами организации.

Авторефрижераторы будут распределены в семь областных Центров профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора, одна машина пополнит парк Национального центра иммунопрофилактики.

Авторефрижераторы предназначены для транспортировки вакцинных препаратов при температуре от +2 до +80 градусов Цельсия.

В ведомстве добавили, что Альянс ГАВИ оказывает поддержку правительству Кыргызстана с 2001 года по ряду программ, включая поддержку служб иммунизации, безопасной инъекции, укрепление систем здравоохранения (УСЗ) и другие.