13:26
USD 84.79
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество

В Кыргызстан поступили восемь авторефрижераторов для транспортировки вакцины

В Кыргызстан поступили восемь авторефрижераторов для транспортировки вакцины. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, транспортные средства предоставлены Глобальным Альянсом по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) и закуплены через отдел снабжения ЮНИСЕФ в соответствии с нормативными документами организации.

Авторефрижераторы будут распределены в семь областных Центров профилактики заболеваний и госсанэпидемнадзора, одна машина пополнит парк Национального центра иммунопрофилактики.

Авторефрижераторы предназначены для транспортировки вакцинных препаратов при температуре от +2 до +80 градусов Цельсия.

В ведомстве добавили, что Альянс ГАВИ оказывает поддержку правительству Кыргызстана с 2001 года по ряду программ, включая поддержку служб иммунизации, безопасной инъекции, укрепление систем здравоохранения (УСЗ) и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191511/
просмотров: 594
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане стартовала Европейская неделя иммунизации
В Бишкеке и Чуйской области начали работать мобильные бригады по иммунизации
«Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
В КР первую дозу «Спутника V» ввели 93-летнему хирургу Мамбету Мамакееву
Вакцина AstraZeneca поступит в Кыргызстан в мае
Привившимся «Спутник V» разрешили посещать Словению без карантина и ПЦР-теста
COVID-19. Договора на поставку вакцины «Спутник V» до сих пор нет
Получат ли паломники вакцину от коронавируса? Ответ Минздрава
Корь и дифтерия могут снова убивать? Как пандемия COVID повлияла на вакцинацию
COVID-19. Как подготовить себя к вакцинации
Популярные новости
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько придется платить по&nbsp;предложению Садыра Жапарова Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Бизнес
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай Акция! MegaPay подключай, карту Visa получай
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
26 апреля, понедельник
13:22
Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Налоговой службы Адилет Дубанаев назначен заместителем председателя Нало...
13:18
В Джалал-Абаде грузовая машина столкнулась с поездом
13:17
Когда делать прививку от коронавируса, если есть антитела: ответ специалиста
13:14
Генпрокурор заявил о возможном создании следственного департамента
13:06
В Чолпон-Ате прошел Кубок Азиатского Барса по тхэквон-до ITF