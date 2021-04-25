Без контрабаса, но с фламенко. Состоялся фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

В Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоялся XVI Международный фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна».

В 2021 году фестивалю исполнилось 15 лет. Чтобы напомнить, с чего он начинался и как менялся, в холле организовали выставку постеров. За время, пока существует фестиваль, выросло целое поколение. Те, кто много лет назад был на первых джаз-выступлениях, приходят теперь со своими детьми.

За 15 лет на Бишкекском международном джаз-фестивале выступили 163 группы из 21 страны, 589 музыкантов. Его посетили около 16 тысяч зрителей.

Фото 24.kg. Постеры фестиваля

«Пожалуйста, не снимайте медицинские маски на протяжении всего концерта» — с этих слов начался концерт.

Без упоминаний коронавируса теперь никуда. Запланировав фестиваль в 2021-м, организаторы, конечно же, рисковали больше обычного. Им пришлось подстраиваться под новые условия: билеты продавали не все, чтобы между зрителями были свободные кресла, придумали новый формат выступлений, даже музыкантам пришлось соблюдать дистанцию.

На входе раздавали маски и меряли температуру. Никто не ругался, не пытался зайти без очереди или без маски. Все были в предвкушении музыки, ведь любители джаза ждут каждый апрель, чтобы услышать в живую мировых исполнителей.

Такой возможности у бишкекчан не было два года.

В первый день после церемонии открытия выступила группа The Present Moment (Кыргызстан). Затем онлайн сыграли коллективы Sketchbook Quartet (Австрия) и ReMsAx band (Узбекистан). Завершил концертный день Serenity из Израиля.

Второй день начался с онлайн-выступления проекта фестиваля «визит-тур», сыграли музыканты из Оша и Беловодского, затем на сцену вышло джазовое трио Викрама Рузахунова (Кыргызстан), группа «Дильнавоз» из Таджикистана выступила онлайн. Тамер Темель (Турция) и Trijazz (Испания) сыграли на сцене филармонии.

Гости фестиваля: Азиз Гапаров (Кыргызстан)— саксофон, Альба Фахардо (Испания) — танцовщица фламенко.

Бишкекский джазовый фестиваль любят за возможность в живую услышать музыкантов, и просмотр выступлений на экране — не то, чего ждешь, заплатив за билет. Но зрители аплодировали каждой группе, независимо от того, слышат их участники или нет. Все, игравшие не на сцене филармонии, выразили надежду, что в следующем году музыканты смогут приехать и выступить вживую.

В Кыргызстан приехали лишь шесть иностранных участников, включая танцовщицу Альбу Фахардо, но только организаторам известно, скольких нервов, сил и средств это стоило.

Зрителям «Джаз_Бишкек_Весна» 2021 года повезло. Они, во-первых, узнали, что такое настоящее фламенко. Альба Фахардо стала украшением фестиваля. А во-вторых, они стали свидетелями уникальных выступлений. Когда еще кто-либо увидит на одной сцене турка Тамера Темеля (саксафон), Викрама Рузахунова (клавишные) из Кыргызстана, Йогева Шетрита (ударные) из Израиля и Иисуса Валеро (бас-гитара).

24.kg является информационным партнером мероприятия.