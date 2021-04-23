День традиционной музыки и фестиваль дружбы прошли в Баткенской области

В Баткенской области состоялись День традиционной музыки и Международный фестиваль дружбы. Об этом сообщили в Минкультуры.

По информации ведомства, мероприятие направлено на признание традиционного музыкального искусства соседних народов, укрепление их единства, улучшение международного образования подрастающего поколения.

«На мероприятии выступил замминистра Ильязбек Балташев. Он поздравил участников с Днем традиционной музыки и отметил, что молодое поколение, растет из года в год и совершенствует нашу национальную культуру. Он добавил, что открытие Международного фестиваля дружбы вместе с поклонниками традиционной музыки соседней страны — исторический день», — рассказали в ведомстве.