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Общество

День традиционной музыки и фестиваль дружбы прошли в Баткенской области

В Баткенской области состоялись День традиционной музыки и Международный фестиваль дружбы. Об этом сообщили в Минкультуры.

По информации ведомства, мероприятие направлено на признание традиционного музыкального искусства соседних народов, укрепление их единства, улучшение международного образования подрастающего поколения.

«На мероприятии выступил замминистра Ильязбек Балташев. Он поздравил участников с Днем традиционной музыки и отметил, что молодое поколение, растет из года в год и совершенствует нашу национальную культуру. Он добавил, что открытие Международного фестиваля дружбы вместе с поклонниками традиционной музыки соседней страны — исторический день», — рассказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191326/
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