Афиша Бишкека на неделю: спектакли, классическая музыка и творческий вечер

27-30 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

26-30 апреля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

20 апреля — 4 мая. Выставка «Шөкүлө»

В рамках проекта сделаны попытки воссоздать старинные кыргызские женские головные уборы шөкүлө, которые, согласно источникам советских исследователей, почти исчезли. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23-30 апреля. Выставка «ШART»

«ШАRT» — трансформация смыслов в новых условиях жизни. Выставка «многоликого» творчества популярных современных художников Кыргызстана.

Выставочный зал Союза художников КР, «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

23 апреля — 1 мая. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

23-30 апреля. Выставка «Фрунзе и литература»

Представлены произведения, посвященные жизни и деятельности Михаила Фрунзе, воспоминаниям современников о выдающемся полководце. Особое место в экспозиции займут избранные произведения авторства Михаила Фрунзе, посвященные военному искусству, тактике и стратегии в военном деле.

Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе.

25 апреля — 8 мая. Выставка «Танец тревожного молчания»

Персональная выставка Малики Ибрагимовой. Будут представлены графика, масляная пастель и другие смешанные техники.

Выставочный зал Союза художников КР, «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

27 апреля. Концерт, посвященный столетию композитора Мукаша Абдраева

Мукаш Абдраев — один из наиболее ярких и самобытных композиторов Кыргызстана, автор опер, кантат, ораторий, оркестровой музыки, музыки к спектаклям, песен. Внес весомый вклад в развитие профессиональной музыки страны.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 17.00.

27 апреля. Творческий вечер Шайлоо Джекшенбаева «Память. Архитектура. Фотография»

Шайлоо Джекшенбаев — фотограф, архитектор и кинематографист из Кыргызстана. Его работы демонстрируют размышления о последней революции в апреле 2010-го и отношение к переменам в кыргызском обществе.

Smart Hotel, 16.00.

28 апреля. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

28 апреля. Благотворительная ярмарка

10 процентов от выручки передадут Общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

29 апреля . Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

29 апреля. Кинопремьеры

«Любовь и монстры» (фантастика). Семь лет назад человечество взорвало подлетавший к Земле астероид, но после этого столкнулось с последствиями — некоторые земные обитатели мутировали в гигантских монстров. Джоэла обитает в подземном бункере. Он поймал радиосигнал другой колонии, где живет его подростковая любовь Эйми, и теперь решил до нее добраться.

«Девятаев» (драма). Лето 1944 года. Летчик-истребитель Михаил Девятаев попадает в плен. Ему предстоит сделать выбор — вернуться в небо, продолжив войну на стороне врага, или отправиться в концлагерь на остров Узедом. Отчаянный ас Девятаев выбирает третье — побег.

«Академия магии» (мультфильм). Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.

30 преля. Концерт классической музыки

Произведения мировых композиторов исполнит Государственный академический симфонический оркестр имени Асанхана Джумахматова.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

30 апреля. Спектакль Sender Unknown

Спектакль создан группой режиссеров из Украины, Германии и Кыргызстана. Его созданию предшествовала серия исследований — опросов обычных граждан в Херсоне, Бишкеке и Кельне. Sender Unknown — это спектакль-конструктор, который каждый раз создается по-новому.

«Мастерская 705», 19.00.

30 апреля. Спектакль «Дерево желаний»

«Дерево желаний» — это размышления о старости в форме коллажа: импровизация, элементы пластического и документального театра. В основу постановки легли «лоскутки» из жизни реальных бишкекчанок 70+.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.