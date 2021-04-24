Кыргызстанцы могут подать заявки на обучение в японском университете

Минобразования Японии объявило о наборе иностранных студентов, желающих учиться по стипендии правительства этой страны. Об этом сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.

По его данным, гранты дают возможность участникам из разных стран пройти обучение и получить высшее образование либо осуществить исследовательскую деятельность по своей специальности и при желании поступить на магистратуру или докторантуру японского университета.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этом году прием документов на программу МЕХТ пройдет в онлайн-формате. Заявку можно отправить по электронной почте: culture.japan.kg@gmail.com до 28 мая.

С более подробной информацией об условиях участия и процедуре конкурса можно ознакомиться на сайте посольства Японии.