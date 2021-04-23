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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 144,4 миллиона, умерли более 3 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 545 тысяч 874 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 144 миллиона 408 тысяч 954 человека. Больше всего зараженных в США (31 миллион 928 тысяч 408), Индии (15 миллионов 930 тысяч 965), Бразилии (14 миллионов 167 тысяч 973), Франции (5 миллионов 469 тысяч 674), России (4 миллиона 682 тысячи 583), Турции (4 миллиона 501 тысяча 382), Великобритании (4 миллиона 413 тысяч 834), Италии (3 миллиона 920 тысяч 945), Испании (3 миллиона 456 тысяч 886), Германии (3 миллиона 254 тысячи 609), Аргентине (2 миллиона 796 тысяч 768), Польше (2 миллиона 731 тысяча 256) и Колумбии (2 миллиона 720 тысяч 619).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 82,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 514 тысяч 995 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 69 тысяч 570. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 409 человек. В том числе в США всего скончались 570 тысяч 320 человек, Бразилии — 383 тысячи 502, Мексике — 214 тысяч 79, Индии — 184 тысячи 657, Великобритании — 127 тысяч 597, Италии — 118 тысяч 357.

В Кыргызстане зарегистрировали 93 тысячи 278 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 352 тысячи 988, Узбекистане — 87 тысяч 935, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191232/
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