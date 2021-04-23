Для зараженных COVID-19 свободны 122 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 122 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 23 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 42;

Национальный центр кардиологии и терапии — 14;

Национальный хирургический центр — 2;

Клинический родильный дом № 2 — 14;

Национальный госпиталь — 26;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 5;

Чуйская областная объединенная больница — 19.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 93 тысячи 278 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.