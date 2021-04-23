Для зараженных COVID-19 свободны 122 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 122 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 23 апреля:
- Городская клиническая больница № 1 — 42;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 14;
- Национальный хирургический центр — 2;
- Клинический родильный дом № 2 — 14;
- Национальный госпиталь — 26;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 5;
- Чуйская областная объединенная больница — 19.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 93 тысячи 278 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.