Врачи просят бишкекчан приостановить семейные праздники

Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке остается напряженной, за сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача столичного центра госсанэпиднадзора Айнагуль Рыскулбекова.

Она обратилась к горожанам с просьбой ограничить посещение базаров, торговых центров и других мест массового скопления людей. «Не идите в магазин всей семьей, а отправляйте одного члена семьи. Лицам старше 65 лет рекомендуется воздержаться от посещения мест большого скопления людей, помогите пожилым родственникам, соседям, покупайте им продукты, медикаменты», — отметила она.

Айнагуль Рыскулбекова добавила, что в очередях у касс, в помещениях необходимо соблюдать дистанцию, использовать антисептик, носить маску, регулярно мыть руки.

Приостановите семейные праздники с приглашением гостей, и сами воздержитесь от похода в гости. Айнагуль Рыскулбекова

Замглавврача добавила, что при повышении температуры, появлении кашля необходимо вызвать врача на дом, позвонив в кол-центр 118.