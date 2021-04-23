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Общество
Сюжет: COVID-19

Врачи просят бишкекчан приостановить семейные праздники

Эпидемиологическая ситуация в Бишкеке остается напряженной, за сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщила заместитель главного врача столичного центра госсанэпиднадзора Айнагуль Рыскулбекова.

Она обратилась к горожанам с просьбой ограничить посещение базаров, торговых центров и других мест массового скопления людей. «Не идите в магазин всей семьей, а отправляйте одного члена семьи. Лицам старше 65 лет рекомендуется воздержаться от посещения мест большого скопления людей, помогите пожилым родственникам, соседям, покупайте им продукты, медикаменты», — отметила она.

Айнагуль Рыскулбекова добавила, что в очередях у касс, в помещениях необходимо соблюдать дистанцию, использовать антисептик, носить маску, регулярно мыть руки.

Приостановите семейные праздники с приглашением гостей, и сами воздержитесь от похода в гости.

Айнагуль Рыскулбекова

Замглавврача добавила, что при повышении температуры, появлении кашля необходимо вызвать врача на дом, позвонив в кол-центр 118.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191207/
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