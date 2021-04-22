Симптомы COVID-19, вызванного британским штаммом, напомнили в Минздраве

В Кыргызстане зарегистрирован британский штамм коронавируса. В Министерстве здравоохранения и социального развития напомнили, какие симптомы он вызывает.

В ведомстве отметили, что, по данным Национальной статистической службы Великобритании, при заражении новым штаммом коронавируса у заболевших более выражены такие симптомы, как кашель, сильная усталость, боль в горле и мышцах.

При этом потеря вкуса и обоняния наблюдается реже, чем у китайского варианта.

Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения вкусовой чувствительности. У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов.

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В основном пациенты, заразившиеся британским штаммом, жаловались на кашель, усталость, на боль в мышцах, в горле, столкнулись с изменением вкуса и обоняния.

Накопленные данные подтверждают более высокую контагиозность (заразность) «британца». Однако, несмотря на то что многие страны Европы усиливают сейчас противоэпидемические меры, доказательств большей опасности неблагоприятного течения заболевания при заражении британским штаммом до сих пор не получено.

В ведомстве напомнили, что лучший способ ограничить и подавить передачу COVID-19: продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности, чтобы защитить себя и других.