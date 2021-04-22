В Бишкеке открыли Центр бесплатной юридической помощи при Минюсте

В Бишкеке открыли Центр бесплатной юридической помощи Минюста при поддержке ПРООН. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, он находится на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Ибраимова (1-й этаж ЦОН).

Основные задачи ЦБЮП — оказание бесплатной консультационно-правовой помощи, правовое просвещение, правовое информирование, повышение уровня правовой защищенности уязвимых групп населения, обеспечение доступа к правосудию, содействие в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение права отдельных категорий граждан на гарантированную государством юридическую помощь.

С 2016 по 2021 год при поддержке ПРООН по всей стране открыли 16 подобных центров.