Ехали поздравить, а оказались на похоронах. Будни волонтеров «Ветераны 365»

В этом году праздничных мероприятий в День Победы в Бишкеке не будет. Но подарить праздник и хорошее настроение ветеранам, труженикам тыла, всем, для кого Великая Отечественная война — это не просто глава в учебнике истории, может любой горожанин. И сделать это можно, присоединившись к акции «Я помню! Я горжусь!», которая проходит в столице на протяжении почти 20 лет.

Она зародилась на некогда популярном местном форуме «Дизель», когда пользователи в один из праздников решили собраться и пойти дарить цветы ветеранам. Уже через пару лет инициатива переросла в серьезную акцию. Активисты стали собирать данные ветеранов и тружеников, создавать собственную базу героев. И ежегодно в День Победы ездить и вручать подарки тем, кто ковал Победу в тылу и на фронте. Сегодня акция проходит под эгидой Общественного фонда «Ветераны 365», в который влились активисты с форума. Как создавалась организация и как волонтеры помогают ветеранам, 24.kg рассказала сооснователь, координатор и волонтер фонда Зинаида Аликулова.

— Расскажите, как возникла идея создать фонд?

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— Идея создать фонд появилась в мае 2016 года после участия в марше «Бессмертного полка». Первой акцией фонда стала «Свеча памяти» в том же 2016-м. А уже ко Дню Победы 2017 года решили организовать поздравление ветеранам. Через два года объединились с активистами с Дизель-форума и стали проводить акцию «Я помню! Я горжусь!» совместно. По сути, нам всем было неважно, под чьим названием она будет проходить, потому что мы делаем одно дело.

Фото из личного архива. Зинаида Аликулова с ветеранами

— Вы изначально решили, что фонд не будет ограничиваться разовым мероприятием, а на протяжении года поздравлять и помогать ветеранам?

— Да. Мы пришли к тому, что в День Победы все ездят к ветеранам, поздравляют, а потом на год их забывают. Но они существуют и помимо 9 Мая, у них есть потребности, желание пообщаться. Вначале у нас было много грандиозных идей, мы проводили концерты, организовывали поздравления к другим праздничным датам. У нас была поддержка от служб такси, которые привозили-отвозили на различные мероприятия, по их делам. Были ребята, которые помогали делать ремонт ветеранам. Сейчас мы, помимо ежегодных масштабных акций «Я помню! Я горжусь!» и «Свеча памяти», поздравляем ветеранов с днями рождения, стараемся оказывать посильную помощь.

— Сейчас, получается, такого количества энтузиастов нет?

— Да. Сказалась и пандемия.

Кроме того, в последнее время, что неприятно, появилась пропаганда того, что ветераны в принципе не нуждаются, они получают хорошие пенсии, доплаты.

Много читала в соцсетях постов, что вообще это не наша война и не наши ветераны. Это очень неприятно. Зинаида Аликулова

Но, видимо, на какую-то часть людей это все-таки влияет. Скажу, что у нас в фонде сложился достаточно серьезный костяк, который занимается координацией, помогает ветеранам, участвует в акциях. После Нового года к нам пришло много новых волонтеров, которые активно работают, ездят на дни рождения к ветеранам, поздравляют, делятся своими эмоциями. Радует, что среди них много молодых ребят и девушек.

— Но ветераны на самом деле получают неплохие пенсии и компенсации...

— Это не у всех так. Фронтовики, да, у них и пенсии хорошие, и надбавки. Но их очень мало остается. В нашем списке не только ветераны ВОВ, но и вдовы, и труженики тыла, узники, блокадники.

Я недавно была у бабушки, она труженица тыла. У нее пенсия 6 тысяч 800 сомов. Разве достаточно этого для пожилого человека, которому 92 года? Зинаида Аликулова

Она написала список таблеток — в аптеке отдала 1 тысячу 500 сомов. Их хватит на две-три недели. И это не все лекарства, которые ей назначены. И таких много, кто в среднем получает 7-8 тысяч сомов.

С другой стороны, многим ветеранам важно внимание, возможность поговорить, рассказать о своем прошлом. А наши волонтеры не только сами слушают, но и записывают истории, потом делятся в группе.

Совсем скоро не останется в живых людей, которые были свидетелями той страшной войны.

— Часто ветераны обращаются в фонд с просьбами? И с какими?

— Не скажу, что очень часто. Часть просьб мы сразу отклоняем, если не можем оказать помощь. Например, бывают запросы на инвалидные коляски. У нас в фонде их три. И мы их предоставляем, если они свободны. С родственниками сразу оговариваем, что как только коляска перестанет быть нужной, они нам ее возвращают. Или просят ходунки. Такие запросы быстро закрываются. Были случаи, когда заявка закрывалась за день — кто-то откликался на наше сообщение в соцсетях и либо покупал, либо передавал ходунки. Была просьба труженицы отремонтировать ей крылечко и навес. Она боялась выходить на улицу, потому что крыльцо изношено. Она живет с дочерью, та тоже пожилая уже. И наши волонтеры откликнулись и сделали.

Бывают заявки на телевизоры, лекарства, уборку. Публикуем объявление в наш чат или соцсети.

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У нас есть истории, когда волонтеры брали под свою опеку наших ветеранов. Одна девушка на протяжении двух лет ходит к одной бабушке раз в неделю, помогает по хозяйству, еду готовит, продукты покупает. Есть и другие волонтеры, которые привязываются к ветеранам и стараются их поддерживать на постоянной основе. Это хорошо, когда ветеран знает, что есть волонтер, который придет и поможет, например, искупаться.

— В своем объявлении о сборе средств фонд указал, что подарки на День Победы формируются с учетом просьб ветеранов. А что они просят?

Однажды бабушка попросила, чтобы ее поздравили байкеры. Сказано — сделано. Отозвались ребята, поехали, поздравили. Зинаида Аликулова

Но таких экстравагантных запросов не так много. Сейчас как раз идет обзвон ветеранов, уточняются заявки. Пока ничего особенного не просили. Что касается продуктов, часто просят мяса, курочек, конфеты, фрукты. Мы давно отказались от того, чтобы дарить крупы, муку, макароны — то, что привыкли везти в подарок люди.

Есть несколько запросов на уборку от ветеранов. Они живут в частных домах, просят прибрать территорию перед домом, побелить деревья, убрать ветки, привести в порядок двор, сад.

— Сколько ветеранов планируете поздравить?

— Пока продолжается обзвон, и точное число назвать сложно, предварительно, 180-190 человек. Но к 9 Мая их может быть еще меньше.

У нас были случаи, когда волонтеры приезжали поздравлять, а оказывались на похоронах или поминках. Зинаида Аликулова

Время никого не щадит, поэтому так важно успеть сказать спасибо.

Мы подсчитали примерную стоимость одного продуктового пакета — около 2-2,5 тысячи сомов. Но, конечно, мы будем исходить от того, сколько нам удастся собрать. Кроме того, у нас есть компании-партнеры, которые постоянно помогают нам своей продукцией.

— В вашей акции может принять участие любой желающий?

— Конечно. Сейчас мы собираем средства на приобретение подарков. Их можно перечислить на мобильный кошелек Элсом 0555175185. А в День Победы любой желающий сможет прийти на точку сбора, пройти инструктаж, взять пакеты и поехать поздравлять. За новостями можно следить на странице фонда «Ветераны 365» в социальной сети Facebook, а вопросы по акции задавать по телефонам: 0555226227, Зинаида; 0555175185, Маша.