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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 143,8 миллиона, умерли более 3 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 220 тысяч 297 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 143 миллиона 863 тысячи 80 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 862 тысячи 375), Индии (15 миллионов 930 тысяч 774), Бразилии (14 миллионов 122 тысячи 795), Франции (5 миллионов 436 тысяч 229), России (4 миллиона 673 тысячи 699), Турции (4 миллиона 446 тысяч 591), Великобритании (4 миллиона 411 тысяч 68), Италии (3 миллиона 904 тысячи 899), Испании (3 миллиона 446 тысяч 72), Германии (3 миллиона 222 тысячи 888), Аргентине (2 миллиона 769 тысяч 552), Польше (2 миллиона 718 тысяч 493) и Колумбии (2 миллиона 701 тысяча 313).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 82,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 684 тысячи 813 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 58 тысяч 161. За сутки показатель вырос на 16 тысяч 408 человек. В том числе в США всего скончались 569 тысяч 401 человек, Бразилии — 381 тысяча 475, Мексике — 213 тысяч 597, Индии — 184 тысячи 657, Великобритании — 127 тысяч 577, Италии — 117 тысяч 997.

В Кыргызстане зарегистрировали 93 тысячи 6 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 349 тысяч 987, Узбекистане — 87 тысяч 551, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191121/
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