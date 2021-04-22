Кубанычбек Турдубаев: Мы вынуждены сдерживать рост потребления электроэнергии

«Мы вынуждены вводить временные механизмы, которые способны сдержать рост потребления электроэнергии», — заявил сегодня на пресс-конференции министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, решение об увеличении лимита на потребление электроэнергии зимой до 1 тысячи киловатт-часов принято, чтобы потребители экономили и не выходили за рамки этого объема.

«У нас не стоит цель заработать дополнительные средства. Мы вынуждены вводить тариф в 2,29 сома. По нашим данным, среднегодовое потребление электроэнергии в стране не превышает 700 киловатт-часов в месяц. Объем в 1 тысячу позволяет удовлетворять все бытовые нужды за исключением электроотопления. Это достаточный объем, чтобы разумно и эффективно потреблять электроэнергию», — заключил Кубанычбек Турдубаев.