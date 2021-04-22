Новые тарифы на свет могут утвердить уже в августе 2021 года

На разработку новой тарифной политики и ее принятие есть время до августа 2021 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр энергетики и промышленности Кубанычбек Турдубаев.

По его словам, сегодняшние инициативы по тарифам будут размещены на сайте для общественного обсуждения, и каждый гражданин сможет внести предложения. Все они будут обработаны и учтены, часть будет принята.

«Только после этого в правительство будут внесены проекты для утверждения. Время, которое необходимо по закону, — от сегодняшнего дня до августа», — отметил Кубанычбек Турдубаев.

Министр отметил, что разработана программа по выходу из кризиса. Она основана на экономии электроэнергии. При этом он отметил, что все годы независимости энергетику пытались регулировать политическими инструментами.

«Сегодня мы видим печальный результат такого регулирования. Мы делаем первый шаг к тому, чтобы изменить ситуацию, чтобы эта отрасль могла функционировать и развиваться, стать локомотивом экономики», — заключил он.