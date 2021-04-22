Для зараженных COVID-19 свободны 150 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 150 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 22 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 66;

Национальный центр кардиологии и терапии — 16;

Национальный хирургический центр — 3;

Клинический родильный дом № 2 — 11;

Национальный госпиталь — 20;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 16;

Чуйская областная объединенная больница — 18.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 93 тысячи 6 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.