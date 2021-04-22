В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 908 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 556 пациентов, в больницах — 1 тысяча 352. В том числе 52 человека — в крайне тяжелом состоянии, 316 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 962 человек (или 68,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 22 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 164 человека. В Бишкеке выписаны 94 человека, Оше — 3, Чуйской области — 44, Ошской — 7, Таласской — 1, Иссык-Кульской — 9, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года выздоровели 87 тысяч 554 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.