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Общество

В ФОМС напомнили о скидках, предусмотренных застрахованным гражданам в больницах

Застрахованные граждане при плановой госпитализации в общепрофильный стационар имеют право внести сооплату со скидкой от 50 процентов и выше. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, сумма сооплаты зависит от профиля организации: терапевтический или хирургический.

«По терапевтическому профилю сооплата составляет 1 тысячу 160 сомов, без страховки пациент оплачивает 2 тысячи 980; по хирургическому — 1 тысячу 510 сомов и 3 тысячи 870 соответственно», — отметили в ФОМС.

В фонде напоминают, что, независимо от наличия страховки, гражданам предоставляются медицинские услуги и медикаменты в рамках больничного списка лекарственных средств и изделий медицинского назначения, составляемого на основе перечня жизненно важных лекарственных средств.

Для госпитализации гражданину необходимо получить направление от семейного врача, пройти обследование по месту жительства и внести сооплату.

«В случае отсутствия страховки, дающей право на бесплатный базовый пакет медицинских услуг на амбулаторном уровне, а также на льготные лекарства и скидку на сооплату при госпитализации, гражданин КР может приобрести полис ОМС на 12 месяцев за 1 тысячу 286 сомов, иностранцы и лица без гражданства — за 15 тысяч 652 сома», — напомнили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191041/
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