Осторожно, мошенники! Таможенная служба и Минобразования не раздают компьютеры

В последнее время участились случаи мошенничества в отношении общеобразовательных и среднеспециальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, неизвестные люди звонят руководителям образовательных учреждений и представляются сотрудниками ГТС или Министерства образования. Они сообщают, что в ведомстве имеется компьютерное оборудование, подлежащее списанию, а также новые компьютеры для передачи в образовательные учреждения в качестве технической поддержки.

Мошенники просят срочно перечислить энную сумму на специальный счет, а затем приехать в госучреждение и забрать компьютеры.

Государственная таможенная служба обращается ко всем физическим и юридическим лицам с просьбой не верить подобной информации, в случае мошенничества обращаться в правоохранительные органы.

При этом в ГТС отмечают, что любое государственное имущество передается из одного госоргана в другой только при соблюдении определенных процедур согласно законодательству.