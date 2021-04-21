12:31
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество

Осторожно, мошенники! Таможенная служба и Минобразования не раздают компьютеры

В последнее время участились случаи мошенничества в отношении общеобразовательных и среднеспециальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, неизвестные люди звонят руководителям образовательных учреждений и представляются сотрудниками ГТС или Министерства образования. Они сообщают, что в ведомстве имеется компьютерное оборудование, подлежащее списанию, а также новые компьютеры для передачи в образовательные учреждения в качестве технической поддержки.

Мошенники просят срочно перечислить энную сумму на специальный счет, а затем приехать в госучреждение и забрать компьютеры.

Государственная таможенная служба обращается ко всем физическим и юридическим лицам с просьбой не верить подобной информации, в случае мошенничества обращаться в правоохранительные органы.

При этом в ГТС отмечают, что любое государственное имущество передается из одного госоргана в другой только при соблюдении определенных процедур согласно законодательству.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190951/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
В Чуйской области задержан мошенник. Набрал кредитов и обманул партнера
В Ошской области за мошенничество задержали члена ОПГ
На владельца ресторана La Maison в милицию поступило еще одно заявление
Взял деньги, но не выполнил работу. Адвоката подозревают в мошенничестве
Цифра дня. 768 фактов контрабанды выявила таможня с начала года
В Бишкеке задержан мужчина, на крупную сумму обманувший ломбард
В Бишкеке задержан мошенник. Милиция ищет пострадавших
На племянницу Сооронбая Жээнбекова написали еще одно заявление в Генпрокуратуру
Авто из Японии. Несколько кыргызстанцев заявили, что стали жертвами мошенников
Мошенник взял $53 тысячи у мужчины и скрылся. Его нашли и задержали в Бишкеке
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Бизнес
От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии. Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
21 апреля, среда
12:20
Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились к президенту Юристы требуют наказать следственного судью. Обратились...
12:09
Осторожно, мошенники! Таможенная служба и Минобразования не раздают компьютеры
12:08
Вымогали $8 тысяч. Задержаны оперуполномоченные милиции и их подельник
12:04
Подозреваемых в нескольких автоугонах в Бишкеке задержали и водворили в ИВС
11:57
Депутат возмутился отсутствием министра образования на заседании парламента