Для зараженных COVID-19 свободны 185 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 185 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 21 апреля:
- Городская клиническая больница № 1 — 85;
- Городская клиническая больница № 6 — 2;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 19;
- Национальный хирургический центр — 3;
- Клинический родильный дом № 2 — 13;
- Национальный госпиталь — 32;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 12;
- Чуйская областная объединенная больница — 19.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 626 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.