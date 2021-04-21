14:04
USD 84.80
EUR 102.34
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 185 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 185 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 21 апреля:

  • Городская клиническая больница № 1 — 85;
  • Городская клиническая больница № 6 — 2;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 19;
  • Национальный хирургический центр — 3;
  • Клинический родильный дом № 2 — 13;
  • Национальный госпиталь — 32;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 12;
  • Чуйская областная объединенная больница — 19.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 92 тысячи 626 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190950/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Аконит в Кыргызстане исследовали на крысах. Эффекта ноль
COVID-19 в мире. Заразились более 142,6 миллиона, умерли более 3 миллионов
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились девять медработников
В КР коронавирусом болеют 2 тысячи 699 человек, 359 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались четыре человека
За сутки выявили 306 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 92 626
ВОЗ приняла решение продлить на три месяца режим чрезвычайной ситуации
Отравившиеся пили не наш отвар. Глава Минздрава не берет на себя ответственность
Вдову Чингиза Айтматова похоронят сегодня на Ала-Арчинском кладбище
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Бизнес
Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары Новый O!Store отмечает открытие скидкой 30 процентов на аксессуары
От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии. Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц От футбола до комедии. Телевидение для всех от 50 сомов в месяц
Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд Региональные футбольные ассоциации получили экипировку для команд
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит новую газораспределительную станцию &laquo;Кант&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит новую газораспределительную станцию «Кант»
21 апреля, среда
14:00
Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных дел Алмазбека Атамбаева Депутат требует от генпрокурора пересмотра уголовных де...
13:57
Для зараженных COVID-19 свободны 185 коек в медучреждениях Бишкека
13:56
Аконит в Кыргызстане исследовали на крысах. Эффекта ноль
13:50
Кыргызстан поднялся на три строчки в рейтинге свободы прессы — 2021
13:37
В Бишкеке жители микрорайона уже четыре года ждут, когда мэрия разобьет сквер