COVID-19 в мире. Заразились более 142,6 миллиона, умерли более 3 миллионов

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 844 тысячи 980 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 142 миллиона 642 тысячи 783 человека. Больше всего зараженных в США (31 миллион 792 тысячи 110), Индии (15 миллионов 321 тысяча 89), Бразилии (14 миллионов 43 тысячи 76), Франции (5 миллионов 401 тысяча 305), России (4 миллиона 665 тысяч 553), Великобритании (4 миллиона 408 тысяч 644), Турции (4 миллиона 384 тысячи 624), Италии (3 миллиона 891 тысяча 63), Испании (3 миллиона 428 тысяч 354), Германии (3 миллиона 198 тысяч 534), Аргентине (2 миллиона 743 тысячи 620), Польше (2 миллиона 704 тысячи 571) и Колумбии (2 миллиона 684 тысячи 101).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 81,7 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 427 тысяч 75 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 41 тысячи 753. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 942 человека. В том числе в США всего скончались 568 тысяч 461 человек, Бразилии — 378 тысяч 3, Мексике — 213 тысячи 48, Индии — 180 тысяч 530, Великобритании — 127 тысяч 557, Италии — 117 тысяч 633.

В Кыргызстане зарегистрировали 92 тысячи 626 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 346 тысяч 836, Узбекистане — 87 тысяч 225, Таджикистане — 13 тысяч 308.