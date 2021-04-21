В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 2 тысячи 699 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 390 пациентов, в больницах — 1 тысяча 309. В том числе 52 человека — в крайне тяжелом состоянии, 307 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 911 человек (или 68,2 процента) — оценивают как средней тяжести, 29 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 161 человек. В Бишкеке выписаны 97 человек, Оше — 3, Чуйской области — 44, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 12.

С начала марта 2020 года выздоровели 87 тысяч 390 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.