Педагог без стажа требует выплатить ему 250 тысяч сомов. Суд отказал

Верховный суд рассмотрел жалобу педагога профессионального технического лицея № 76 Майлуу-Суу Эрмамата Мырзабекова о взыскании 250 тысяч сомов за якобы незаконное увольнение и отказал в удовлетворении. Об этом сообщил юрист и адвокат правозащитной организации «Справедливость» Уткир Джаббаров.

По его словам, ВС КР оставил в силе решение Джалал-Абадского областного суда, отклонившего иск.

Директор профессионального технического лицея № 76 Майлуу-Суу Асылбек Абдиев 2 июня 2020 года уволил инструктора по вождению Эрмамата Мырзабекова. Последний подал в суд на работодателя, оценив нанесенный моральный вред в 250 тысяч сомов.

Поводом для увольнения послужило то, что у Мырзабекова не оказалось трудовой книжки. Он был принят на работу до Абдиева, поэтому новый руководитель пытался выяснить, правильно ли ему начисляются надбавки за педагогический стаж.

Эрмамат Мырзабеков пообещал директору привезти документ из Бишкека в течение месяца, но слово не сдержал и в итоге поплатился рабочим местом.

Педагогический стаж в 16 лет и два месяца Мырзабекову «определили» протоколом на общем собрании коллектива (позже прокуратура признала этот протокол незаконным. — Прим. 24.kg). На деле педстаж Эрмамата Мырзабекова составлял менее одного года, а точнее, 11 месяцев. Позже надбавки за стаж ему пересчитали, а переплату вычли.

Экотехинспекция, куда обратился уволенный, рекомендовала руководству лицея устранить нарушения, допущенные при увольнении.

Мырзабекова восстановили на работе. Основанием послужила рекомендация экотехинспекции. Он подал иск о взыскании 250 тысяч сомов в качестве компенсации за причиненный моральный вред. При этом уволенный отметил, что не имеет личных неприязненных отношений к бывшему директору. Он подчеркнул, что подал в суд, чтобы «это послужило уроком для молодых руководителей».

Майлуу-Суйский городской суд в ноябре прошлого года вынес решение о частичном удовлетворении иска — о взыскании с ответчика 15 тысяч сомов.

Джалал-Абадский областной суд отменил решение первой инстанции, посчитав, что в случае удовлетворения иска моральный вред будет взыскан не с работодателя, а с частного лица. Эрмамат Мырзабеков обжаловал решение второй инстанции в Верховном суде. ВС поддержал решение Джалал-Абадского областного суда.