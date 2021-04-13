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Общество

Дело «Акнета». Адвокаты Кубана Ажимудинова рассказали о его самочувствии

Фото 24.kg. Адвокаты Кубана Ажимудинова

Учредитель компании «Акнет» Кубан Ажимудинов был отпущен под домашний арест, чтобы лечь в больницу. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила адвокат Светлана Аванова.

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По ее словам, Ажимудинов не сразу лег в госпиталь.

«Ажимудинова освободили 8 апреля, а 9 апреля у него должен был состояться процесс по основному делу. Это была пятница. Поскольку коллегия Бишкекского горсуда определила, что наш подзащитный является подсудимым, соответственно, суд должен был видеть Ажимудинова. Во время процесса ему стало плохо. Когда приехала скорая помощь, давление у моего подзащитного было больше 190. Следователь всячески препятствовал оказанию медицинской помощи», — сказала Светлана Аванова.

Отметим, что после беспорядков в Бишкеке учредитель «Акнета» пытался вернуть себе компанию. После того как его выпустили из СИЗО-1, он пришел в офис ОсОО и пытался занять кабинет. Со слов представителей интернет-провайдера, Ажимудинов требовал назначить его президентом компании.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189907/
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